ЦНС: Ворог планує налагодити поромну переправу між Кримом і рф

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кремль виділив 5.7 млрд рублів на забезпечення поромної переправи між тимчасово окупованим Кримом і таманським півостровом.

Дані кошти виділені розпорядженням уряду рф від 27.05.2023 №1098-р з резервного фонду. Асигнування виділене з метою забезпечення безперебійного функціонування щонайменше 6 поромів між портами «Керч» і «Кавказ».

Примітно, що пороми мають бути спроможні перевозити не лише пасажирів, але й автомобільну і залізничну техніку.

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