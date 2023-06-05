ЦНС: Ворог планує налагодити поромну переправу між Кримом і рф
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Керівництво росії планує налагодити поромну переправу між Кримом і рф, щоб можна було доправляти не тільки людей. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
кремль виділив 5.7 млрд рублів на забезпечення поромної переправи між тимчасово окупованим Кримом і таманським півостровом.
Дані кошти виділені розпорядженням уряду рф від 27.05.2023 №1098-р з резервного фонду. Асигнування виділене з метою забезпечення безперебійного функціонування щонайменше 6 поромів між портами «Керч» і «Кавказ».
Примітно, що пороми мають бути спроможні перевозити не лише пасажирів, але й автомобільну і залізничну техніку.
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