ЦНС: перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты активно мародерствовали на Херсонщине

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"В частности на левобережье Херсонщины продолжается мародерство со стороны войск оккупанта. Накануне подрыва гидроэлектростанции они начали активнее разворовывать имущество и вывозить в сторону Крыма", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Центре сопротивления отмечают, что "мародерствовали россияне не только на левобережье, также оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городках и селах. В частности село Стрелковое".

Также отмечается, что накануне подрыва оккупанты усилили меры по поиску украинского подполья.

Напомним

Вследствие разрушения дамбы Каховской ГЭС на внутренних водоемах Николаевщины экстремальными потоками воды сносит нерестилища рыб. Впоследствии, продукты распада флоры и фауны могут привести к массовой гибели всего живого в водоемах.

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