ЦНС: перед підривом Каховської ГЕС окупанти активно мародерили на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. російські загарбники почали активніше мародерити у Херсонській області перед підривом Каховської ГЕС. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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"Зокрема на лівобережжі Херсонщині продовжується мародерство збоку військ окупанта. Напередодні підриву гідроелектростанції вони почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік Криму", - йдеться у повідомленні.
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У Центрі спротиву зазначають, що "мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах. Зокрема село Стрілкове".
Також зазначається, що напередодні підриву окупанти посилили заходи з пошуку українського підпілля.
Нагадаємо
Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС на внутрішніх водоймах Миколаївщини екстремальними потоками води зносить нерестовища риб. Згодом, продукти розпаду флори та фауни можуть призвести до масової загибелі всього живого у водоймах.
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