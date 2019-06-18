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ВСК уже подготовила отчет по своей работе по расследованию нападения на Гандзюк

Киев • УНН

 • 11003 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Временная следственная комиссия уже подготовила свой отчет по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

ВСК уже подготовила отчет по своей работе по расследованию нападения на Гандзюк

"Мы этот отчет уже подготовили и должны отчитываться о своих наработках", - отметила Геращенко.

По ее словам, представители ВСК готовы отчитываться в среду, 19 июня, или в пятницу, 21 июня.

Напомним, Временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк должна отчитываться в Верховной Раде Украины с 18 по 21 июня. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов Борислав Береза.

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