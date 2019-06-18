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ТСК вже підготувала звіт по своїй роботі щодо розслідування нападу на Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Тимчасова слідча комісія вже підготувала свій звіт щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

ТСК вже підготувала звіт по своїй роботі щодо розслідування нападу на Гандзюк

"Ми цей звіт вже підготували і маємо звітувати про свої наробки", - зазначила Геращенко.

За її словами, представники ТСК готові звітувати в середу, 19 червня, або в п’ятницю, 21 червня.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія щодо вбивства Катерини Гандзюк звітуватиме у Верховній Раді України з 18 по 21 червня. Про це повідомив народний депутат України, голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів Борислав Береза.

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