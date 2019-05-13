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ВСК по Гандзюк завтра проведет закрытое заседание

ВСК по Гандзюк завтра проведет закрытое заседание

Киев  •  УНН

 • 13750 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Парламентская временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на гражданских активистов проведет два закрытых заседания. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

"Было принято решение о том, что следующее заседание будет завтра, во вторник, в 14:15. Оно пройдет закрытым. А после него будет 23 мая, оно тоже будет закрытым", - сказал Береза.

Оба следующих заседания, по его словам, состоятся в Киеве.

Он также рассказал, что сегодня на заседании комиссии, которое состоялось в Харькове, были рассмотрены вопросы дел относительно нападений на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) Дмитрия Булаха и члена правления ХАЦ Евгения Лисичкина, а также гибели в пгт Эсхар активиста Николая Бычка.

"Три вопроса: вопрос дела Лисичкина, дела Булаха и дела Бычка. По каждому делу сделаны отдельные выводы. Дело Лисичкина взято на контроль лично прокурором области и начальником полиции области", - отметил Береза, отвечая на вопрос о результатах заседания комиссии.

Депутат добавил, что также были сделаны определенные выводы о необходимости внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Напомним, Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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