ТСК по Гандзюк завтра проведе закрите засідання

"Було прийнято рішення про те, що наступне засідання буде завтра, у вівторок, о 14:15. Воно пройде закритим. А після нього буде 23 травня, воно теж буде закритим", - сказав Береза.

Обидва наступні засідання, з його слів, відбудуться у Києві.



Він також розповів, що сьогодні на засіданні комісії, яке відбулося у Харкові, були розглянуті питання справ щодо нападів на депутата Харківської облради від партії "Самопоміч", голову правління громадської організації "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ) Дмитра Булаха і члена правління ХАЦ Євгена Лисичкина, а також загибелі в смт Есхар активіста Миколи Бичка.



"Три питання: питання справи Лисичкина, справи Булаха і справи Бичка. По кожній справі зроблені окремі висновки. Справу Лисичкина взято на контроль особисто прокурором області і начальником поліції області", - зазначив Береза, відповідаючи на запитання щодо результатів засідання комісії.



Депутат додав, що також були зроблені певні висновки про необхідність внесення змін в Кримінальний процесуальний кодекс України.



Нагадаємо, Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.