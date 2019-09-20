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Этой осенью в армию планируют призвать более 15 тыс. юношей

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во время осеннего призыва на срочную военную службу планируется привлечь 15 200 юношей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Так, во время брифинга начальник управления персонала - заместитель начальника штаба генерал-майор Геннадий Долгашов отметил, что вскоре начнется очередной призыв граждан Украины 1992-2001 годов рождения на военную службу в ВСУ и других военных формирований, который будет проводиться в октябре-декабре 2019 года.

"...Осенью 2019 года спланировано призвать на срочную военную службу 15 200 юношей, из них:

- в Вооруженные силы Украины - 9000 человек;
- в Национальную гвардию Украины - 4400 человек;
- в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек;
- в Государственную пограничную службу - 1000 человек", - говорится в сообщении.

В командовании также напомнили, что, согласно законодательству, на срочную службу призываются юноши в возрасте 20-27 лет. Ранее призыву в армию подлежали юноши в возрасте от 18 лет. Указано, что молодые люди по желанию могут служить в армии и с 18 лет, но на военной службе по контракту.

Срок срочной службы в армии для призывников, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, а для призывников со степенью специалиста или магистра - 12 месяцев.

"При этом, стоит напомнить, что военнослужащих срочной службы к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекают", - отметили в командовании.

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Напомним, в Киеве создали городскую призывную комиссию по проведению осеннего призыва на срочную военную службу.

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