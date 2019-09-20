Цієї осені в армію планують призвати понад 15 тис. юнаків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Під час осіннього призову на строкову військову службу планується залучити 15 200 юнаків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Сухопутних військ Збройних сил України.
Так, під час брифінгу начальник управління персоналу — заступник начальника штабу генерал-майор Геннадій Долгашов зазначив, що незабаром розпочнеться черговий призов громадян України 1992-2001 років народження на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань, який буде проводитись у жовтні-грудні 2019 року.
"…Восени 2019 року сплановано призвати на строкову військову службу 15 200 юнаків, з них:
— до Збройних сил України — 9 000 осіб;
— до Національної гвардії України — 4 400 осіб;
— до Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб;
— до Державної прикордонної служби — 1 000 осіб", - йдеться в повідомленні.
У командуванні також нагадали, що, за законодавством, на строкову службу призиваються юнаки віком 20-27 років. Раніше призову в армію підлягали юнаки віком від 18 років. Вказано, що молоді люди за бажанням можуть служити у війську і з 18 років, але на військовій службі за контрактом.
Термін строкової служби у війську для призовників, які не мають вищої освіти, становить 18 місяців, а для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.
"При цьому, варто нагадати, що військовослужбовців строкової служби до виконання бойових завдань у районі проведення ООС не залучають", - наголосили у командуванні.
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Нагадаємо, у Києві створили міську призовну комісію з проведення осіннього призову на строкову військову службу.