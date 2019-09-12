У Києві почалася підготовка до осіннього призову до армії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Києві створили міську призовну комісію з проведення осіннього призову на строкову військову службу. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комісій створено Київську міську призовну комісію з проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу в жовтні – грудні 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Склад комісії вже затверджено. Її очолив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян.
Головам районних державних адміністрацій доручено утворити районні призовні комісії та організувати підготовку до призову, що, зокрема, включає організацію роботи військово-лікарської комісії.
"Також у кожному районі столиці визначать медичні заклади для проведення призовникам обов’язкових лабораторних досліджень, інструментальних обстежень та інших обстежень за направленням районних у місті Києві військових комісаріатів", - зазначили у КМДА.
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Нагадаємо, під час весняного призову до армії відправили майже 17,4 тисячі людей.