В Киеве началась подготовка к осеннему призыву в армию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве создали городскую призывную комиссию по проведению осеннего призыва на срочную военную службу. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Для руководства и контроля за деятельностью районных призывных комиссий создана Киевская городская призывная комиссия по проведению очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2019 года", - говорится в сообщении.
Состав комиссии уже утвержден. Ее возглавил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.
Председателям районных государственных администраций поручено создать районные призывные комиссии и организовать подготовку к призыву, что, в частности, включает организацию работы военно-врачебной комиссии.
"Также в каждом районе столицы определят медицинские учреждения для проведения призывникам обязательных лабораторных исследований, инструментальных обследований и других обследований по направлению районных в городе Киеве военных комиссариатов", - отметили в КГГА.
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Напомним, во время весеннего призыва в армию отправили почти 17,4 тысячи человек.