Цивилизационный прорыв произошел с Днепровских круч - Кравчук

"История Украины большая, интересная, глубокая и серьезная. Если мы будем помнить об источниках нашего восхождения к истине, если мы будем помнить, что с Днепровских круч был сделан цивилизационный прорыв и на восток, и на запад через крещение и молитвы, через Бога мы построим Украину, я в это верю", - сказал Кравчук.

Также он добавил, что надо всегда помнить, что Украина - это самое ценное, все остальное второстепенно.

Напомним, за значительный личный вклад y социально-экономическое и культурное развитие украинской столицы Киевсовет принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Киева" первому президенту независимой Украины, Герою Украины Леониду Кравчуку.