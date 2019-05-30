Цивілізаційний прорив був зроблений з Дніпровських круч – Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Важливо пам’ятати, що цивілізаційний прорив був зроблений з Дніпровських круч. Про це під час VIII Національного молитовного сніданку України заявив перший президент незалежної України, Герой України Леонід Кравчук, передає кореспондент УНН.
"Історія України велика, цікава, глибока та серйозна. Якщо ми будемо пам’ятати про джерела нашого сходження до істини, якщо ми будемо пам’ятати, що з Дніпровських круч був зроблений цивілізаційний прорив і на схід, і на захід через хрещення і молитви, через Бога ми побудуємо Україну, я в це вірю", - сказав Кравчук.
Також він додав, що треба завжди пам’ятати, що Україна - це найцінніше, все інше другорядне.
Нагадаємо, за значний особистий внесок y соціально-економічний і культурний розвиток української столиці Київрада ухвалила рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" першому президентові незалежної України, Герою України Леоніду Кравчуку.