Леоніду Кравчуку присвоєно звання "Почесний громадянин Києва"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. За значний особистий внесок y соціально-економічний і культурний розвиток української столиці Київрада ухвалила рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" першому президентові незалежної України, Герою України Леоніду Кравчуку. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Відповідний проект рішення представив депутатському корпусу керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.
Під головуванням Леоніда Кравчука було прийнято Декларацію про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді Президента України він послідовно відстоював незалежність України, її суверенітет, забезпечував національну безпеку, досягнув міжнародного визнання. Леоніда Кравчука удостоєно звання "Герой України" з врученням ордена Держави, ордена Свободи та багатьох інших державних нагород.
Також почесними громадянями Києва стали відомий науковець і громадський діяч Сергій Комісаренко та культурна діячка Світлана Літвінова.
Сергій Комісаренко – директор Інституту біохімії ім. O. B. Палладіна Національної академії наук України, дійсний член Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, доктор біологічних наук, професор, державний і громадський діяч.
Світлана Літвінова – засновниця та директор Музею Олександра Кошиця при спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня № 296 із поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району, заступник голови громадської організації "Товариство української пісні ім. О. Кошиця" з науково-пошукової роботи. Вона понад 40 років працює у галузі освіти, у 1998-2009 роках була депутатом Харківської районної у місті Києві ради.
Звання "Почесного громадянина міста Києва" свідчить про визнання киянами визначних заслуг окремих осіб перед громадою Києва в розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, бізнесу, в благодійній, гуманістичній і громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету столиці України.
Традиційно звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоюється рішенням Київради з нагоди Дня Києва за поданнями трудових колективів підприємств, установ та організацій незалежно від їхнього адміністративного підпорядкування і форм власності, політичних партій, громадських організацій.
Нагадаємо, Леонід Кравчук надав новообраному президенту Володимиру Зеленському три поради: вся влада має змінитись, не квапитись з кадровими рішеннями та не займатись кумівством у владі.