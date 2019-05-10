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Кравчук дав декілька порад Зеленському

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Перший президент України (1991-1994 рр) Леонід Кравчук надав новообраному президенту Володимиру Зеленському три поради: вся влада має змінитись, не квапитись з кадровими рішеннями та не займатись кумівством у владі. Про це перший президент заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

“Найперше: влада має змінитися уся, незалежно від того, погана вона чи добра. Приходить новий президент і формує нову владу. Не може бути такого, що прийшов один президент, а усі, хто були, — залишилися”, — сказав Кравчук.

У свою чергу, друга порада від екс-президента України полягала в тому, щоб Зеленський не ухвалював кадрові рішення швидко. “Так робити не можна. Тільки після глибокого і всебічного опрацювання людину можна призначати на посаду”, — додав Кравчук.

І також він дав пораду стосовно відсутності кумівства у владі.

“Я б ніколи не допустив і просив би Володимира Олександровича — він сам про це говорив, але я йому ще раз нагадую, — немає у владі сватів, братів, кумів, бізнес-партнерів. Влада — це відданість народові України”, — підсумував він.

Нагадаємо, президент України Леонід Кучма заявив, що “трішки навіть жаль” нового президента України, зважаючи на те, що йому дістанеться з дня, наступного після інавгурації, і порадив йому менше обіцяти і більше робити.

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