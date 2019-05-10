Кравчук дал несколько советов Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук дал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому три совета: вся власть измениться, не торопиться с кадровыми решениями и не заниматься кумовством во власти. Об этом первый президент заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Прежде всего: власть должна измениться вся, вне зависимости от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были - остались", - сказал Кравчук.
В свою очередь, второй совет от экс-президента Украины заключался в том, чтобы Зеленский не принимал поспешных кадровых решений. "Так делать нельзя. Только после глубокой и всесторонней обработки человека можно назначать на должность", - добавил Кравчук.
И также он дал совет об отсутствии кумовства во власти.
"Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича - он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, - нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - подытожил он.
Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что "немного даже жаль" нового президента Украины, несмотря на то, что ему достанется со дня, следующего после инаугурации, и посоветовал ему меньше обещать и больше делать.