Леониду Кравчуку присвоили звание "Почетный гражданин Киева"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие украинской столицы Киевсовет принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Киева" первому президенту независимой Украины, Герою Украины Леониду Кравчуку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Соответствующий проект решения представил депутатскому корпусу руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.
Под председательством Леонида Кравчука была принята Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины. За время пребывания на посту президента Украины он последовательно отстаивал независимость Украины, ее суверенитет, обеспечивал национальной безопасности, достиг международного признания. Леонида Кравчука удостоен звания "Герой Украины" с вручением ордена Государства, ордена Свободы и многих других государственных наград.
Также почетными гражданами Киева стали известный ученый и общественный деятель Сергей Комиссаренко и культурная деятельница Светлана Литвинова.
Сергей Комиссаренко - директор Института биохимии им. O. B. Палладина Национальной академии наук Украины, действительный член Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины, доктор биологических наук, профессор, государственный и общественный деятель.
Светлана Литвинова - основательница и директор Музея Александра Кошица при специализированной общеобразовательной школе I-III ступени № 296 с углубленным изучением иностранного языка Дарницкого района, заместитель председателя общественной организации "Общество украинской песни им. А. Кошица" по научно-поисковой работы. Она более 40 лет работает в области образования, в 1998-2009 годах была депутатом Харьковского районного в городе Киеве совета.
Звание "Почетный гражданин города Киева" свидетельствует о признании киевлянами выдающихся заслуг отдельных лиц перед общиной Киева в развитии экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, бизнеса, в благотворительной, гуманистической и общественной деятельности, укреплении международного авторитета столицы Украины.
Традиционно звание "Почетный гражданин города Киева" присваивается решением Киевсовета по случаю Дня Киева по представлениям трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций независимо от их административного подчинения и форм собственности, политических партий, общественных организаций.
Напомним, Леонид Кравчук предоставил новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому три совета: вся власть измениться, не торопиться с кадровыми решениями но не заниматься кумовством во власти.