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Цены в Украине продолжают расти: с начала года инфляция составила 2,4%

Киев  •  УНН

 • 12011 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. С начала года инфляция на потребительском рынке составила 2,4%. Об этом сообщили в Госстатистики, передает УНН.

“Инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года — 2,4%. Базовая инфляция в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,6%, с начала года - 1,3%”, — говорится в сообщении.

По данным Госстатистики, в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%.

Больше всего (на 6,8%) подорожали фрукты. На 2,6-1% повысились цены на говядину, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, хлеб, овощи, макаронные изделия, сметану, сыры. В то же время, на 3,2-0,7% подешевели гречневая крупа, мясо птицы, яйца, свинина, сало, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, в том числе табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,2%, водоснабжение — на 2,1%, канализацию — на 1,7%, платы за аренду жилья — на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 2,7%, топлива и масел — на 2,2%.

Напомним, в Киеве инфляция в январе составила 1,3%.

Украинские Национальные Новости

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