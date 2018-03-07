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Ціни в Україні продовжують зростати: з початку року інфляція склала 2,4%

Ціни в Україні продовжують зростати: з початку року інфляція склала 2,4%

Київ • УНН

 • 12011 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. З початку року інфляція на споживчому ринку сягнула 2,4%. Про це повідомили у Держстатистики, передає УНН.

“Інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, з початку року — 2,4%. Базова інфляція в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,6%, з початку року – 1,3%”, — йдеться у повідомленні.

За даними Держстатистики, в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1%.

Найбільше (на 6,8%) подорожчали фрукти. На 2,6–1% підвищилися ціни на яловичину, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, хліб, овочі, макаронні вироби, сметану, сири. Водночас на 3,2–0,7% подешевшали гречані крупи, м’ясо птиці, яйця, свинина, сало, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, у тому числі тютюнові вироби — на 2,1%, алкогольні напої — на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 2,2%, водопостачання — на 2,1%, каналізацію — на 1,7%, плати за оренду житла — на 0,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,5% в основному спричинено подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 2,7%, палива та мастил — на 2,2%.

Нагадаємо, у Києві інфляція у січні сягнула 1,3%.

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