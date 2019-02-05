Цены на сало снова повысились, на свинину - снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. С начала года сало в Украине подорожало на 1%, свинина - подешевела на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра, передает УНН.
По состоянию на 5 февраля этого года, 1 кг сала стоит в среднем 132,2 грн, 1 кг свинины - 101,1 грн.
Отметим, что с начала года в Украине подорожало много продуктов питания из списка социальных. Так, мука выросла на 3,8%, до 13,9 грн за кг, рис - на 2,9%, до 27,8 грн за кг, макароны - на 3,8%, до 45,1 грн за кг, сметана - на 1,2%, до 61,4 грн за кг.
При этом, с начала года в Украине упали цены на крупы гречневые - на 2,9%, до 20,7 грн за кг, масло - на 2,8%, до 199,4 грн за кг, масло - на 0,6 %, до 36,1 грн за литр.
Напомним, по прогнозам экспертов, в текущем году украинским потребителям стоит готовиться к дальнейшему росту цен на сало в том числе и из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС).
По словам депутата Сергея Тригубенко, свинина и сало в отечественных магазинах уже дороже, чем в некоторых странах ЕС.
"... несостоятельность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров - свиноводов (они до сих пор не получили от государства более 27 млн грн компенсаций), но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, которому, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - сказал он.