Ціни на сало знову підвищились, на свинину – знизились

Станом на 5 лютого цього року, 1 кг сала коштує в середньому 132,2 грн, 1 кг свинини - 101,1 грн.

Зазначимо, що з початку року в Україні подорожчало багато продуктів харчування із списку соціальних. Так, борошно зросло на 3,8%, до 13,9 грн за кг, рис - на 2,9%, до 27,8 грн за кг, макарони - на 3,8%, до 45,1 грн за кг, сметана - на 1,2%, до 61,4 грн за кг.

При цьому, з початку року в Україні впали ціни на крупи гречані - на 2,9%, до 20,7 грн за кг, масло - на 2,8%, до 199,4 грн за кг, олію - на 0,6%, до 36,1 грн за літр.

Нагадаємо, за пронозами експертів, поточного року українським споживачам варто готуватися до подальшого росту цін на сало, зокрема, і через епідемію африканської чуми свиней (АЧС).

За словами депутата Сергія Тригубенко свинина та сало у вітчизняних магазинах вже дорожчі, аніж в деяких країнах ЄС.

"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів - свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - сказав він.