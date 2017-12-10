Цены на проезд в такси выросли из-за подорожания топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала осени стоимость проезда в такси для украинцев выросла на 5%. Об этом сообщил глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, передает УНН со ссылкой на журнал "Новое время".
Он отметил, что на повышение стоимости проезда в такси повлияло подорожания топлива.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На АЗС WOG начали принимать оплату в биткоинах
"Большинство компаний (такси) повысили стоимость проезда на 5%, но это не предел: к концу года она вырастет еще больше", - сказал он.
Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДТ в рознице составило около 5%. Сегодня А-95 стоит около 30 грн. за литр и, согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.
При этом, как говорят аналитики рынка, наименее заинтересованы в подорожании топлива сами операторы.
Добавим, что стремительное подорожание топлива эксперты поясняют рядом объективных причин. Среди них: рост цен на нефть, ослабление гривны, временная остановка одного из украинских НПЗ и блокада Нововолынского терминала, через который отгружается дизель.