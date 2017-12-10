Ціни на проїзд у таксі зросли через подорожчання палива
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку осені вартість проїзду в таксі для українців зросла на 5%. Про це повідомив глава Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, передає УНН з посиланням на журнал "Новий час".
Він зазначив, що на підвищення вартості проїзду в таксі вплинуло подорожчання палива.
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"Більшість компаній (таксі) підвищили вартість проїзду на 5%, але це не межа: до кінця року вона зросте ще більше", - сказав він.
Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі становило близько 5%. Сьогодні А-95 коштує близько 30 грн за літр і, згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.
При цьому, як кажуть аналітики ринку, найменш зацікавлені у подорожчанні палива самі оператори.
Додамо, що стрімке подорожчання палива експерти пояснюють низкою об'єктивних причин. Серед них: зростання цін на нафту, ослаблення гривні, тимчасова зупинка одного з українських НПЗ і блокада Нововолинського терміналу, через який відвантажується дизель.