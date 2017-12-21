Цены на топливо продолжают расти - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 21 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 30,27 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,27 грн, А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 31,47 грн, а дизтопливо - в среднем 27,83 грн за литр.
В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27,91 грн за литр, А-95 - 28,78 грн за литр, А-95 + - 30,28 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,74 грн за литр.
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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,31 грн за литр, А-95 - 26,81, А-95 + - 27,51 грн за литр и дизтоплива - 24,40 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
• на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,24 грн за литр;
• на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,84 грн на литр;
• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,32 грн на литр.
Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.