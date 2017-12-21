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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ціни на пальне продовжують зростати - моніторинг

Київ • УНН

 • 10797 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 21 грудня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 30,27 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Ціни на пальне продовжують зростати - моніторинг

Зокрема, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 29,27 грн, А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 31,47 грн, а дизпальне - в середньому 27,83 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP і KLO становить 27,91 грн за літр, А-95 - 28,78 грн за літр, А-95+ - 30,28 грн за літр. Середня вартість дизпального становить 26,74 грн за літр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міненерговугіллі прокоментували зростання цін на пальне

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 26,31 грн за літр, А-95 - 26,81, А-95+ - 27,51 грн за літр і дизпального - 24,40 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

• на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar середня вартість автомобільного газу становить 13,24 грн за літр;

• на АЗС Амік, TNK-BP і KLO - 12,84 грн на літр;

• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal - 12,32 грн на літр.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не зацікавлені у зростанні цін.

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