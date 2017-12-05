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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4529 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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10 марта, 15:15 • 130051 просмотра

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Цены на горючее продолжают расти - мониторинг

Цены на горючее продолжают расти - мониторинг

Киев  •  УНН

 • 16813 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 5 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,87 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,87 грн, А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 31,07 грн, а дизтопливо - в среднем 27,41 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27,68 грн за литр, А-95 - 28,54 грн за литр, А-95+ - 30,01 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,51 грн за литр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,35 грн за литр, А-95 - 26,95, А-95+ - 27,44 грн за литр и дизтопливо - 24,67 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,98 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,70 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,18 грн на литр.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.

 

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