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Ціни на пальне продовжують рости - моніторинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 5 грудня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 29,87 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 28,87 грн, А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 31,07 грн, а дизпаливо — в середньому 27,41 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 27,68 грн за літр, А-95 — 28,54 грн за літр, А-95+ — 30,01 грн за літр. Середня вартість дизпалива сягає 26,51 грн за літр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 26,35 грн за літр, А-95 — 26,95, А-95+ — 27,44 грн за літр та дизпаливо — 24,67 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,98 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,70 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,18 грн на літр.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не зацікавлені у зростанні цін.

 

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