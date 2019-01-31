Цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром выросли в цене до 62,23 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,94%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,63 доллара за баррель, прибавив 0,74%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в 2019 году.