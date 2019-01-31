Ціни на нафту продовжили зростання

За даними видання станом на 8:13, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,94%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,63 долара за барель, додавши 0,74%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні у 2019 році.