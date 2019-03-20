Цены на лекарства снова выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За месяц в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По данным ведомства, подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.
Так, в феврале 2019 года, по сравнению с январем, антибиотики отечественные подорожали на 0,9% – до 16,5 грн за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные – на 0,3%, до 106,1 грн за 10 таблеток (капсул).
Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 0,3% – до 10,3 грн, импортные – на 0,5%, до 48,7 грн (за 10 таблеток, капсул – ред.).
Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные – на 0,5%, до 8,03 грн, импортные – на 2,4%, до 15,4 грн (за единицу).
Напомним, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.
Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.
В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию недавно народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), что предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.
"Аптечный" законопроект (№8591 - д) направлен на то, чтобы решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.