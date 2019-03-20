Цены на лекарства снова выросли

По данным ведомства, подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

Так, в феврале 2019 года, по сравнению с январем, антибиотики отечественные подорожали на 0,9% – до 16,5 грн за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные – на 0,3%, до 106,1 грн за 10 таблеток (капсул).

Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 0,3% – до 10,3 грн, импортные – на 0,5%, до 48,7 грн (за 10 таблеток, капсул – ред.).

Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные – на 0,5%, до 8,03 грн, импортные – на 2,4%, до 15,4 грн (за единицу).

Напомним, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.

Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию недавно народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), что предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.

"Аптечный" законопроект (№8591 - д) направлен на то, чтобы решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.