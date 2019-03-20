Ціни на ліки знову зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За місяць в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 0,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними відомства, подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.
Так, у лютому 2019 року, у порівнянні з січнем, антибіотики вітчизняні подорожчали на 0,9% - до 16,5 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні – на 0,3%, до 106,1 грн за 10 таблеток (капсул).
Вітчизняні судинорозширювальні засоби зросли в ціні на 0,3% – до 10,3 грн, імпортні – на 0,5%, до 48,7 грн (за 10 таблеток, капсул – ред.).
Крім того, подорожчали жарознижувальні та знеболювальні препарати: вітчизняні – на 0,5%, до 8,03 грн, імпортні – на 2,4%, до 15,4 грн (за одиницю).
Нагадаємо, аптеки зловживають цінами на ліки в період епідемій.
Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі.
У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію нещодавно народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591 - д), що передбачає комплексну реформу аптечного ринку.
"Аптечний" законопроект (№8591 - д) спрямований на те, щоб розв'язати зазначені проблеми: гарантувати прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки та гарантувати виконання аптеками соціальної функції.