Цены на билеты на поезда начнут расти с весны: в “Укрзализныци” объяснили решение

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72070 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95179 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115149 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150267 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198596 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194815 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282076 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. “Укрзализныця” закладывает в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг. Об этом в ответ на запрос УНН сообщил руководитель коммуникации и маркетинга “Пассажирской компании” АО “Укрзалізниця” Александр Шевченко.

“В своём финплане на 2021 год мы закладываем плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта. Цены на путешествия железной дорогой так или иначе останутся максимально доступными в сравнении с другими видами транспорта, при этом мы продолжим делать акцент на развитии программ лояльности, особых условий для групповых перевозок, корпоративных карт и продолжим вместе с Министерством инфраструктуры работать над динамичной тарификацией и скидками. Индексации цен на пассажирские перевозки не происходило уже несколько лет, мы держали цены на протяжении всего карантина, поэтому и рост закладываем очень плавный: на 2% в месяц”, - сказал директор “Пассажирской компании “АО “Укрзализныця” Александр Перцовский.

По его словам, это позволит им получить более полумиллиарда гривен дохода, что не перекроет всех расходов на перевозки, но позволит инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг.

Напомним, с начала года в Украине было шесть случаев поломок в пассажирских поездах.

Также напомним, что Укрзализныця возобновила курсирование поезда на Закарпатье на новогодние праздники.

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