Ціни на квитки на потяги почнуть рости з весни: в "Укрзалізниці" пояснили рішення

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. "Укрзалізниця" закладає в свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються. Про це у відповідь на запит УНН повідомив керівник комунікації і маркетингу "Пасажирської компанії" АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко.

"У своєму фінплані на 2021 рік ми закладаємо плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня. Ціни на подорожі залізницею так чи інакше залишаться максимально доступними в порівнянні з іншими видами транспорту, при цьому ми продовжимо робити акцент на розвитку програм лояльності, особливих умов для групових перевезень, корпоративних карт і продовжимо разом з Міністерством інфраструктури працювати над динамічною тарифікацією і знижками. Індексації цін на пасажирські перевезення не відбувалося вже кілька років, ми тримали ціни протягом всього карантину, тому і зростання закладаємо дуже плавне: на 2% в місяць", - сказав директор "Пасажирської компанії" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

За його словами, це дозволить їм отримати понад півмільярда гривень доходу, що не перекриє всіх витрат на перевезення, але дозволить інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються.

Нагадаємо, з початку року в Україні було шість випадків поломок в пасажирських поїздах.

Також нагадаємо, що Укрзалізниця відновила курсування поїзда на Закарпатті на новорічні свята.

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