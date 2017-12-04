Цены на алкоголь под Новый год не вырастут - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В связи с тем, что минимальная розничная цена на алкогольные напитки недавно была пересмотрена, пока для подорожания спиртного нет никаких предпосылок. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт рынка алкогольной продукции Игорь Товкач.
По его словам, производителям не выгодно поднимать стоимость алкоголя накануне праздников и новогоднего стола.
"Нет смысла поднимать цены на алкоголь к новогоднему столу. И если на отдельные премиальные бренды алкоголя и повысится цена, то это не повлияет на потребителя и его подготовку к новогоднему застолью, у него будет выбор. Он сможет купить то, что захочет, потому что цена МРЦ - она не увеличится", - сказал он.
Эксперт добавил, что в следующем году тоже ожидается стабильность цен на алкоголь, поскольку парламент отказался поднимать акцизы. Однако соответствующий законопроект ВРУ поддержан пока только в первом чтении и еще должен быть принят полностью.
"Однако, я не думаю, что кто-то осмелится ко второму чтению внести правки о повышении акцизов, ведь легальное производство алкоголя очень сократилось, и государство и так много недополучает (налогов - ред.)", - добавил Толкач.
Напомним, ранее о стоимости алкоголя к новогоднему столу рассказали производители.
Так, по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет находиться в диапазоне 82-87 грн.
Стоимость шампанского составит 79,19 грн за 0,7 л и выше.
Коньяк 0,5 л. трехлетней выдержки 40% будет стоить не менее 120 грн.