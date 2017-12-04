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Ціни на алкоголь під Новий рік не зростуть - експерт

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У зв'язку з тим, що мінімальна роздрібна ціна на алкогольні напої нещодавно була переглянута, наразі для подорожчання спиртного немає жодних передумов. Про це у коментарі УНН розповів експерт ринку алкогольної продукції Ігор Товкач.

За його словами, виробникам не вигідно піднімати вартість алкоголю напередодні свят і новорічного столу.

"Немає сенсу піднімати ціни на алкоголь до новорічного столу. І якщо на окремі преміальні бренди алкоголю і підвищиться ціна, то це не вплине на споживача і його підготовку до новорічного застілля, у нього буде вибір. Він зможе купити те, що захоче, бо ціна МРЦ - вона не збільшиться", - сказав він.

Експерт додав що наступного року теж очікується стабільність цін на алкоголь, оскільки парламент відмовився піднімати акцизи. Однак відповідний законопроект ВРУ підтриманий поки лише в першому читанні і ще має бути ухвалений повністю.

"Проте, я не думаю, що хтось наважиться до другого читання внести правки про підвищення акцизів, адже легальне виробництво алкоголю дуже скоротилося, і держава і так багато недоотримує (податків - ред.)", - додав Товкач.

Нагадаємо, раніше про вартість алкоголю до новорічного столу розповіли виробники.

Так, за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде знаходитися в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського становитиме 79,19 грн за 0,7 л і вище.

Коньяк 0,5 л. трирічної витримки 40% коштуватиме не менше 120 грн.

Українські Національні Новини

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