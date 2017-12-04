Ціни на алкоголь під Новий рік не зростуть - експерт

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У зв'язку з тим, що мінімальна роздрібна ціна на алкогольні напої нещодавно була переглянута, наразі для подорожчання спиртного немає жодних передумов. Про це у коментарі УНН розповів експерт ринку алкогольної продукції Ігор Товкач.