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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 54395 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Актуальное
Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель

Киев  •  УНН

 • 23709 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает почти на 30%, опустившись до отметки 17,92 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов на 20:51, передает УНН.

Однако после этого цены снова поднялись выше отметки в 18 долларов: следующая сделка была закрыта на 18,59 долларов.

Также в моменте в цене потеряла и WTI, упав до 6,55 долларов. Однако и в случае с ней падение сменилось ростом, и по состоянию на 21:40 американская марка тогруется на отметке выше 11 долларов.

Как ранее сообщал УНН, цена фьючерсов на нефть марки Brent во вторник во время торгов упала до минимального уровня с 2001 года - ниже 20 долларов за баррель.

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