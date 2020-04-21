Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает почти на 30%, опустившись до отметки 17,92 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов на 20:51, передает УНН.