Цена нефти Brent упала до минимального уровня с 2001 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Цена фьючерсов на нефть марки Brent во вторник во время торгов упала до минимального уровня с 2001 года - ниже 20 долларов за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные FT.
Так, нефть марки Brent упала в цене до 18,10 долл., снизившись на 7,50 долл., или на 29 процентов, до самого низкого уровня с конца 2001 года. В последнее время она была чуть ниже 21 долл. США за баррель в условиях неустойчивой торговли.
На данный момент цены несколько восстановились. По данным Bloomberg, по состоянию на 15:50, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу в ходе торгов упали в цене до 20,69 доллара за баррель, потеряв 19,08%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI имеет отрицательное значение в -4,42 доллара за баррель, при этом добавив 88,25%.
Напомним, утром цена нефти WTI вернулась к положительному значению.