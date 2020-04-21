Ціна нафти WTI повернулася до позитивного значення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI під час торгів у вівторок зранку зросла до 1,55 долара за барель, повернувшись до позитивного значення, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 104,12%. Це сталося після того, як вперше в історії ціна нафти WTI стала негативною.
Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку під час торгів впали в ціні до 25,38 долара за барель, втративши 0,74%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.
12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.