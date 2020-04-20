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Вперше в історії ціна нафти WTI стала негативною

Вперше в історії ціна нафти WTI стала негативною

Київ • УНН

 • 17659 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в травні впала до мінус 8,61 долара за барель за станом на 21:30 понеділка. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Падіння ціни на нафту склало уже 147%.

Ціни на американську нафту WTI впали до історичного негативного мінімуму. Попит на сировину різко знизився в усьому світі після введення карантину через пандемію коронавірусу.

Розпродаж пов'язаний з тим, що 21 квітня закінчується травневий ф'ючерс на нафту WTI. Продавцям, які не встигнуть збути її, не буде де її зберігати через надлишок в сховищах.

Нагадаємо, на початку березня учасники ОПЕК і її партнери не змогли домовитися про подальше зниження обсягів видобутку на додаткові 1,5 млн барелів на добу. На зниженні наполягала Саудівська Аравія, а Росія виступила проти. Провал переговорів призвів до падіння цін на нафту до мінімуму за 18 років. На ціни також вплинула епідемія коронавірусу.

Пізніше країни ОПЕК+ домовилися знизити видобуток нафти.

Українські Національні Новини

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