Впервые в истории цена нефти WTI стала отрицательной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до минус 8,61 доллара за баррель по состоянию на 21:30 понедельника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Падение цены на нефть составило уже 147%.
Цены на американскую нефть WTI упали до исторического отрицательного минимума. Спрос на сырье резко снизился во всем мире после введения карантина из-за пандемии коронавируса.
Распродажа связана с тем, что 21 апреля истекает майский фьючерс на нефть WTI. Продавцам, которые не успеют сбыть ее, негде будет ее хранить из-за переизбытка в хранилищах.
Напомним, в начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На цены также повлияла эпидемия коронавируса.
Позднее страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти.