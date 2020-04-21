Цена нефти WTI вернулась к положительному значению
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов во вторник утром выросла до 1,55 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 104,12%. Это произошло после того, как впервые в истории цена нефти WTI стала отрицательной.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром в ходе торгов упали в цене до 25,38 доллара за баррель, потеряв 0,74%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.