Ціна нафти Brent впала до мінімального рівня з 2001 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent у вівторок під час торгів впала до мінімального рівня з 2001 року - нижче 20 доларів за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані FT.
Так, нафта марки Brent впала в ціні до 18,10 дол., знизившись на 7,50 дол., або на 29 відсотків, до найнижчого рівня з кінця 2001 року. Останнім часом вона була трохи нижче 21 дол. США за барель в умовах нестійкої торгівлі.
На даний момент ціни дещо відновилися. За даними Bloomberg, станом на 15:50, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні в п'ятницю під час торгів впали в ціні до 20,69 долара за барель, втративши 19,08%.
При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI має від'ємне значення у -4,42 долара за барель, при цьому додавши 88,25%.
Нагадаємо, вранці ціна нафти WTI повернулася до позитивного значення.