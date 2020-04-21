Ціна нафти Brent опустилася нижче 18 доларів за барель

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в червні 2020 року на лондонській біржі ICE падає майже на 30%, опустившись до позначки 17,92 долара за барель, про що свідчать дані торгів на 20:51, передає УНН.