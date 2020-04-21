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Ціна нафти Brent опустилася нижче 18 доларів за барель

Ціна нафти Brent опустилася нижче 18 доларів за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в червні 2020 року на лондонській біржі ICE падає майже на 30%, опустившись до позначки 17,92 долара за барель, про що свідчать дані торгів на 20:51, передає УНН.

Однак після цього ціни знову піднялися вище позначки 18 доларів: наступна угода була закрита на 18,59 доларів.

Також в моменті в ціні втратила і WTI, впавши до 6,55 доларів. Однак і цього разу падіння змінилося зростанням, і станом на 21:40 американська марка тогрувалася на позначці вище 11 доларів.

Як раніше повідомляв УНН, ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent у вівторок під час торгів впала до мінімального рівня з 2001 року - нижче 20 доларів за барель.

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