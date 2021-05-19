Цена биткоина упала ниже 40 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Стоимость криптовалюты биткоин (Bitcoin) опустилась ниже 40 тисяч долларов - впервые с начала февраля. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные торгов на портале Сoindesk.
Детали
Так, согласно информации площадки Сoindesk, криптовалюта ослабла до 39 602,95, продемонстрировав падение на 12,61% за последние 24 часа.
Биткоин упал почти на 40% с момента достижения в феврале своего максимума в 64 тысячи долларов.
Другие основные криптовалюты продолжали падать. Эфириум (Ethereum) опустился ниже 3000 долларов впервые с 2 мая, хотя восстановился позже.
Контекст
Падение стоимости биткоина началось после того, как Народный банк Китая сообщил, что виртуальные криптовалюты не могут использоваться как платежные средства.
В совместном заявлении от вторника три китайские отраслевые группы, контролирующие финансовый сектор, объявили, что банки и платежные учреждения не могут вести дела, связанные с криптовалютой, в частности запрещая множество видов деятельности, включая регистрацию криптовалюты, торговлю, клиринг и расчеты.