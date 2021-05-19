Ціна біткоїна впала нижче 40 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Вартість криптовалюти біткоїн (Bitcoin) опустилася нижче 40 тисяч доларів - вперше з початку лютого. Про це пише УНН з посиланням на дані торгів на порталі Сoindesk.
Деталі
Так, згідно з інформацією майданчика Сoindesk, криптовалюта ослабла до 39 602,95, продемонструвавши падіння на 12,61% за останні 24 години.
Біткоїн впав майже на 40% з моменту досягнення в лютому свого максимуму в 64 тисячі доларів.
Інші основні криптовалюти продовжували падати. Ефіріум (Ethereum) опустився нижче 3000 доларів вперше з 2 травня, хоча відновився пізніше.
Контекст
Падіння вартості біткоїна почалося після того, як Народний банк Китаю повідомив, що віртуальні криптовалюти не можуть використовуватися як платіжні засоби.
У спільній заяві від вівторка три китайські галузеві групи, що контролюють фінансовий сектор, оголосили, що банки та платіжні установи не можуть вести справи, пов'язані з криптовалютами, зокрема забороняючи безліч видів діяльності, включаючи реєстрацію криптовалют, торгівлю, кліринг та розрахунки.