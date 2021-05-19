Ціна біткоїна впала нижче 40 тисяч доларів

Деталі

Так, згідно з інформацією майданчика Сoindesk, криптовалюта ослабла до 39 602,95, продемонструвавши падіння на 12,61% за останні 24 години.

Біткоїн впав майже на 40% з моменту досягнення в лютому свого максимуму в 64 тисячі доларів.

Інші основні криптовалюти продовжували падати. Ефіріум (Ethereum) опустився нижче 3000 доларів вперше з 2 травня, хоча відновився пізніше.

Контекст

Падіння вартості біткоїна почалося після того, як Народний банк Китаю повідомив, що віртуальні криптовалюти не можуть використовуватися як платіжні засоби.

У спільній заяві від вівторка три китайські галузеві групи, що контролюють фінансовий сектор, оголосили, що банки та платіжні установи не можуть вести справи, пов'язані з криптовалютами, зокрема забороняючи безліч видів діяльності, включаючи реєстрацію криптовалют, торгівлю, кліринг та розрахунки.