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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на горючее: Гройсман сделал важное заявление

Киев • УНН

 • 14574 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кабинет министров Украины не будет принимать никаких решений, которые могут привести к росту стоимости цен на топливо. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цены на горючее: Гройсман сделал важное заявление

"Опять начинается какая-то турбулентность с точки зрения прорицателей, которые говорят о том, что будут приняты какие-то решения, которые приведут к удорожанию цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан, никакого решения ни комиссии по торговле, ни правительства не будет принято, которое может вызвать любую монополизацию, сговоры, или повышение цен на топливо", - заверил глава правительства.

По словам премьера, в стране нужно реконструировать нефтеперерабатывающие заводы и строить новые.

И правительство заинтересовано, подчеркнул он, в том, чтобы в эту сферу приходили инвестиции, которые позволят производить на территории Украины более конкурентное и более дешевое горючее, чем то, которое закупается за рубежом.

"Вопрос прорабатывается первым вице-премьер-министром. Он четко понимает проблематику и обеспечит все, что необходимо при поддержке правительства, чтобы не допустить каких-либо решений, которые могут вызвать проблемы для украинских водителей", - резюмировал премьер.

Как сообщал УНН, в течение 2017 года в Украине цены на бензин А-95 и дизтопливо в среднем выросли на 17,4% и 20,7% соответственно.

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