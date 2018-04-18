Ціни на пальне: Гройсман зробив важливу заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет міністрів України не ухвалюватиме жодних рішень, які можуть призвести до зростання вартості цін на пальне. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Знову розпочинається якась турбулентність з точки зору віщунів, які говорять про те, що будуть прийняті якісь рішення, які призведуть до здороження цін на паливо. Хочу запевнити всіх українських громадян, жодного рішення ні комісії по торгівлі, ні уряду не буде прийнято, яке може спричинити будь-яку монополізацію, зговори, або підвищення цін на паливо", - запевнив глава уряду.
За словами Прем'єра, в державі потрібно реконструювати нафтопереробні заводи та будувати нові.
Й уряд зацікавлений, підкреслив він, у тому, щоб у цю сферу приходили інвестиції, які дозволять виробляти на території України більше конкурентного і дешевшого пального, ніж те, яке закуповується за кордоном.
"Питання опрацьовується першим віце-прем'єр-міністром. Він чітко розуміє проблематику і забезпечить все, що необхідно при підтримці уряду, щоби не допустити будь-яких рішень, які можуть спричинити проблеми для українських водіїв", - резюмував Прем'єр.
Як повідомляв УНН, протягом 2017 року в Україні ціни на бензин А-95 та дизпаливо в середньому зросли на 17,4% та 20,7% відповідно.