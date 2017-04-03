В эти выходные в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77161 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111097 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169316 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124482 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121666 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115157 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106073 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107375 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103824 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159915 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В эти выходные в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

В эти выходные в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 14252 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В эти выходные, 8-9 апреля, в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

8 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
Деснянском районе - ул. Маршала Жукова (в пределах улиц Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. М. Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т. Драйзера)
Днепровском районе - ул. А. Малышко, 9-19;
Оболонском районе - ул. П.Калнышевского, 1-5;
Печерском районе - ул. К. Билокур;
Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7, в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева;
Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.

9 апреля (воскресенье) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
Оболонском районе - ул. Днепроводская, 13/1;
Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Напомним, что с сегодняшнего дня временно изменяется движение столичного автобуса №48.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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