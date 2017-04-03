В эти выходные в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

8 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

Деснянском районе - ул. Маршала Жукова (в пределах улиц Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. М. Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т. Драйзера)

Днепровском районе - ул. А. Малышко, 9-19;

Оболонском районе - ул. П.Калнышевского, 1-5;

Печерском районе - ул. К. Билокур;

Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7, в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева;

Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)

Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.

9 апреля (воскресенье) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);

Оболонском районе - ул. Днепроводская, 13/1;

Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);

Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;

Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;

Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Напомним, что с сегодняшнего дня временно изменяется движение столичного автобуса №48.