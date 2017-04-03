Цими вихідними в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки

8 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вулиць Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);

Дніпровському районі – вул. А. Малишка, 9-19;

Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. К. Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7, в межах просп. Леся Курбаса, 1-А та вул. Академіка Корольова;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

9 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

Оболонському районі – вул. Дніпроводська, 13/1;

Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;

Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, що відсьогодні тимчасово змінюється рух столичного автобусу №48.