Цими вихідними в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Цими вихідними, 8-9 квітня, в столиці пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
8 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вулиць Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
Дніпровському районі – вул. А. Малишка, 9-19;
Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;
Печерському районі – вул. К. Білокур;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7, в межах просп. Леся Курбаса, 1-А та вул. Академіка Корольова;
Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
9 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Оболонському районі – вул. Дніпроводська, 13/1;
Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, що відсьогодні тимчасово змінюється рух столичного автобусу №48.