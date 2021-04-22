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Цель для инвестиций: эксперт рассказал о самой перспективной отрасли в Украине

Киев  •  УНН

 • 18579 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украинские и иностранные инвесторы часто интересуются тем, какая отрасль Украины сейчас является самой перспективной для вложения средств и будет оставаться такой еще много лет. На этот вопрос в материале для Kyiv Post основательно отвечает член аграрного комитета, и народный депутат Вадим Ивченко, передает УНН.

Промышленная сфера намного конкурентоспособнее, чем другие отрасли, и, чтобы найти свою нишу на этом рынке, нужно иметь в своем распоряжении значительные резервы, отмечает Вадим Ивченко в материале Kyiv Post. Поэтому гораздо большую перспективу для инвестиций он видит именно в агропромышленном комплексе, учитывая реалии, с которыми сегодня сталкивается Украина.

Цитата:

"Население постоянно увеличивается, и, в свою очередь, спрос на качественную продукцию также ежегодно растет. (...) Кроме того, потенциальные покупатели готовы платить больше за качественные, более натуральные и экологически чистые товары. Поэтому динамика агропромышленного комплекса является относительно безрисковой, поскольку существует постоянный спрос на конечный продукт. Это делает аграрный сектор прибыльным для тех, кто хочет получать стабильный доход или, в данном случае, стабильные инвестиции, которые постоянно растут. Именно по этой причине я считаю инвестиции в переработку сельскохозяйственной продукции, разработку биогаза и биоэтанола и выращивания нишевых культур особенно полезными", - пишет Ивченко.

Детали

Нардеп считает, что со своей стороны иностранные инвестиции и приток мирового бизнеса дают потенциал для подъема украинской экономики, обеспечивая крайне необходимое стимулирование занятости, доходов и бюджета страны. Он уверен, что это возможно только в случае, если Украина с готовностью воспримет аграрные инвестиции.

Дополнение

Напомним, ранее Вадим Ивченко рассказал европейскому изданию London Globe о странах, заинтересованных инвестициями в землю Украины.

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